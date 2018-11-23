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Şanlıurfa'da gasp çetesi çökertildi

Şanlıurfa’da bir çok gasp olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da bir çok gasp olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, değişik tarihlerde meydana gelen 4 ayrı gasp olayının benzerlik göstermesi üzerine detaylı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde 4 ayrı gasp olayında aynı yöntemle 5 kişinin gasp edildiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.Y., S.K., F.A. ve İ.U. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada gasp olaylarında kullanılan bir adet kurusıkı tabanca ile mağdurlardan birine ait cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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