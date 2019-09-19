Şanlıurfa'da Gaziler Günü kutlandı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanının verildiği günün anısına kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.

Şehitlik Mahallesindeki Şehitlik Anıtına Şanlıurfa Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şubesinin çelenklerinin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Öğrencilerin, günün anlam ve önemini belirten makaleleri okuması ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan'ın yaptığı konuşmanın ardından tören sona erdi.

Tören sonrası gazileri tebrik eden ve tek tek sohbet eden Vali Erin, gaziliğin şehitlikten sonraki en üst mertebe olduğunu ve bu dünyada maddi karşılığı bulunmayan bir fedakarlık olduğunu ifade ederek, hayata veda eden gazilere rahmet, yaşayanlara da sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle aynı gün ikindi namazından önce vefat eden gaziler için Dergah Camisinde mevlit ve hatim okutulacağı öğrenildi.