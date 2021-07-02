Şanlıurfa'da geleceğimiz sokakta kaybolmasın projesi devam ediyor

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde ilimizde bulunan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi' eğitici aktiviteleriyle devam ediyor.

Proje faaliyetleri kapsamında 60 öğrenciye Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yan tarafında bulunan arkeoparkta arkeolojik kazı çalışması yaptırıldı. Kazı çalışması yapan öğrencilere kültür değerlerimizin önemi, kazıda bulunan yapının yapılma ve yıkılma tarihleri ile burada yaşayan insanların özellikleri, arkeolojik kazılar sayesinde bir toplumun sosyo-kültürel tüm özellikleri hakkında bilgiler verildi. Faaliyetlerin devamında Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Emine Teker, Öğretim Görevlisi Ayşe Özçınar ve alanında uzman eğiticiler ile birlikte çocuklara yönelik drama, sanat ve terapi eğitimleri verildi.

Sosyal mesafe kuralları ve her türlü COVID-19 tedbirleri alınarak düzenlenen eğitici aktivitelere katılan çocuklar, böyle bir etkinlik içerisinde bulunmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten mutlu olduklarını söylediler.