Şanlıurfa'da geleceğin mimarı kadınlar her alanda

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kadın destek merkezleri, spor salonları, meslek edindirme ve sanat atölyeleri, toplumun temel yapı taşı olan kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer bulmalarına olanak sağlıyor. Belediye Başkanı Beyazgül'ün üzerinde önemle durduğu ‘Sosyal belediyecilik' ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kadınların meslek sahibi olmalarının önünü açıyor. Öğrendikleri beceri sayesinde kadınlar, iş sahalarında kendi iş yerlerini açarak aile ekonomilerine de katkı sağlayabiliyor.

Sosyalleşme ve eski mahalle kültürünü tek çatı altında toplayarak kadınların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, mevcut kadın destek merkezlerinin sayısını artırmayı da hedefliyor. Tam donanımlı kadın destek merkezlerinden faydalanan Şanlıurfalı kadınlar ise merkezlerdeki spor, sağlıklı yaşam, kuaför ve çocukları için kreş imkanından da faydalanabiliyor.