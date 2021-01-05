Şanlıurfa'da geleceğin tenisçileri yetişiyor

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili olan Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim, spor ve sanatsal projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Bölgenin en modern ve donanımlı tenis dünyası kompleksinde, alanında uzman eğitmenlerle tenis sporuna ilgi duyan vatandaşlara yönelik kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu spordan her kesimin faydalanmasını sağlıyor. Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını dolayısıyla tenis dünyasında kurslara katılacak vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyularak spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu branşa katılan çocukların spor malzemelerini ücretsiz olarak temin eden Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla kursların ardından başarılı olan sporcuları bölgesel ve ulusal turnuvalara hazırlıyor. Hafta içi her gün saat 17.00 ile 19.00 arasında yetişkinler için belirlenen kurslar, 13.00-16.00 saatleri 7-16 yaş arası için hizmet veriyor. Ayrıca bireysel olarak tenis oynamak isteyen vatandaşlar, belediyeyi arayarak randevu oluşturabilecekler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurslarından çocuklarının faydalandığını dile getiren veliler, verilen kurslar sayesinde evlatlarının pandeminin oluşturduğu stresten uzaklaştığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Kurslara katılan çocuklar ise tenis öğrendiklerini ve gayet güzel vakit geçirdiklerini söyledi.