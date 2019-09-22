Şanlıurfa'da geleneksel aşure etkinliğine yoğun ilgi

Şanlıurfa'da her yıl periyodik olarak düzenlenen Geleneksel Kısas Aşure Etkinliği'nin 13. buluşması yoğun ilgi gördü.

İl genelinden ve çevre illerden gelen vatandaşların buluştuğu etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Osman Aydoğan, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte vatandaşlara seslenen Beyazgül, "Biz, hep birlikte büyük bir aileyiz" dedi. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Beyazgül, "Burada canımızın bir parçası, canlarımız olduğunu düşünerek geldik. Aşıkların, sevginin ve aşkın beldesine geldik ve bu nedenle de mutluyum. Aşure aslında acıyı tatlıyla karşılama günü ve dostluğu paylaşma günüdür. Buraya geldiğimde on binlerin olduğunu görünce mutlu oldum. Hepimizin Aşure günü hayırlı olsun" diye konuştu.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Osman Aydoğan ise , Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de etkinliğin büyük bir katılımla şölene dönüştüğünü söyleyerek vatandaşların Aşure Gününü kutladı.

Etkinlik daha sonra sanatçıların konserleri ve aşure dağıtımı ile akşam saatlerine kadar sürdü.