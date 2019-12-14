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Şanlıurfa'da genç kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Şanlıurfa’da genç bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Şanlıurfa'da genç bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde yaşandı. Şanlıurfa'da genç bir kadın, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yüzük görevliler tarafından çıkartılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri genç kadının parmağındaki yüzüğü doktor nezaretinde keserek çıkarttı.

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