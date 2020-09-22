Şanlıurfa'da genç kız sokak ortasında kaçırıldı

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu bir genç kız, silahlı kişiler tarafından sokak ortasında kaçırıldı. Durumu fark eden genç kızın yakınları kovaladıkları kişilerin bulunduğu aracı çarparak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ailesi tarafından evlenmesine izin verilmeyen ismi öğrenilemeyen genç kız, alışverişe çıktığı sırada sevdiği genç ile arkadaşları tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Genç kızın kaçırıldığını görenler, durumu polise bildirdi. Genç kızın kaçırıldığını fark eden ve yakını olan 3 Suriyeli genç, araçlarıyla otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında 3 kişi, kullandıkları otomobil ile Sırrın Mahallesi'nde genç kızın kaçırıldığı otomobili çarparak durdurdu. Kazanın ardından otomobilden inen silahlı kişiler ile kızın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonuna yansıyan tartışmanın ardından gelen polisler, olaya müdahale ederek kaçırılan kızı kurtarıp şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.