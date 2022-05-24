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Şanlıurfa'da genç nesil sanatla buluşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Birecik Gençlik Merkezindeki kurslara katılan genç nesiller sanatla buluşuyor.


Gençlere yönelik sosyal ve sanatsal faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Birecik ilçesine kazandırdığı Birecik Gençlik Merkezinde açılan kurslara ilçedeki gençler yoğun ilgi gösteriyor. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirdiği Birecik Gençlik Merkezinde; kemandan piyanoya, bağlamadan gitara kadar birçok alanda müzik eğitimi veriliyor. İngilizce, bilgisayar, resim, kurslarının yanı sıra temel spor eğitimlerinin de verildiği merkezden binden fazla genç faydalanıyor.


Genç yeteneklerin keşfedilmesi için usta öğreticiler tarafından eğitimlerin verildiği Gençlik Merkezine gelen gençler burada el becerilerini geliştiriyor.

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