Şanlıurfa'da gençler ilçenin sembolü olan nar fidanını dikti

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli gençlerle birlikte bir parkta ilçenin sembolü olan nar fidanı dikti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yemyeşil bir Karaköprü için ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırırken, parklarda ağaç dikim çalışmaları da sürüyor. Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Gençlik Kolları ile birlikte yaşam parktaki ağaç dikim çalışmalarına katılarak gençlerle birlikte nar fidanı dikimi gerçekleştirdi. Karaköprü'nün simgesi olan ve 2018 yılında coğrafi işaret tescili alınan Karaköprü narını yeniden artırmak ve Karaköprü'yü tekrar narlık yapmak isteyen Başkan Metin Baydilli tüm parklarda nar fidanı dikilmesi talimatı verirken, yaşam parktaki nar fidanı dikim çalışmalarına katıldı. AK Parti Karaköprü İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Kolsuzoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte nar fidanı dikimi yapan Başkan Baydilli, fidan dikim etkinliği sonrası yaptığı açıklamada Karaköprü narını tekrar ön plana çıkarmak için tüm parklarda nar fidanı dikeceklerine dikkat çekti.

Baydilli, "Bugün AK parti gençlik kollarımızdaki gençlerimizle birlikte ilçemiz için sembolleşmiş olan Karaköprü narı fidanları dikimi yaptık. Karaköprü'yü yeniden narlık yapmak için tüm parklarımıza nar fidanı dikiyoruz, ayrıca nar bahçemizde de 200 üzerinde nar ağacımız var. Bugün bizlerle nar fidanı dikimi etkinliği gerçekleştiren gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Karaköprü İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Kolsuzoğlu da Karaköprü Belediyesinin çok değerli çalışmalar ve hizmetler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek Karaköprü gençliği olarak her zaman bu çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.