Şanlıurfa'da gençler yetenek sınavlarına hazırlanıyor

Bünyesinde açtığı ücretsiz kurslar ile gençleri sanatla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Eğitim alanında da öğrencilerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri güzel sanatlar lise ve üniversitelerine hazırlamak amacıyla ücretsiz resim kursu açarak öğrencilere destek oluyor. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Merkez Bina ve Sanat Sokağı'nda bulunan resim kursu ve atölyelerinde yetenek sınavlarına hazırlanan gençler ve hobi olarak resim yapmak isteyenlere büyük hizmet sunuyor. Güzel sanat liselerinin resim bölümü ile üniversitelerin resim- iş öğretmenliği ve güzel sanatlar fakültesi resim bölümüne hazırlanan öğrencilerin hazırlandığı yetenek kurslarına yönelik eğitimlerin verildiği kursta, hobi olarak da resim yapmak isteyenlere yönelik dersler veriliyor.

Öğrencileri yetenek sınavlarına hazırladıklarını belirten kurs hocalarından Remzi Kara, "Büyükşehir Belediyemizin verdiği ücretsiz kurslarla gençlerimizi güzel sanatlar fakültesine hazırlıyoruz. İlgi çok büyük. Kurslarımız her gün var. Güzel sanatlara, üniversitelere, eğitim fakültelerine ve güzel sanatlar liselerine yönelik eğitimler veriyoruz. Hobisi olan, ihtiyacı olan, Büyükşehir Belediyemizin ücretsiz kurslarından faydalanabilir. Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetleri ve böyle bir kursu devam ettirdikleri için teşekkür ediyorum. Büyükşehir sanata çok önem veriyor ve bunun bilinmesi gerekiyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi resim atölyelerinde kurslar ile hazırlandıklarını ifade eden gençler, lise ve üniversitelerin resim bölümünün yetenek sınavlarına hazırlanmalarında kendilerine sağlanan imkandan dolayı Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiklerini söylediler.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Merkez bina altı ve Sanat Sokağı'nda bulunan resim atölyelerinde hafta içi ve hafta sonu yağlı boya, kara kalem, sulu boya, pastel boya gibi çeşitli türlerde eğitimler veriliyor.