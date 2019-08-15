Şanlıurfa'da gençlere ve kadınlara yönelik projeler artacak

Başkan Beyazgül, temaslarının ardından yaptığı değerlendirmesinde 19.5 yaş ortalamasının bulunduğu Şanlıurfa'da gençlere ve kadınlara yönelik projelere pozitif ayrıcalık sağladıklarını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana gençlere ve kadınlara yönelik projelere ağırlık veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir bünyesindeki eğitim kurslarını inceleyerek kursiyerlerle buluştu. Gün boyu şehrin bir çok farklı noktasındaki eğitim merkezlerine temaslarda bulunan Başkan Beyazgül, spor, eğitim, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli meslek gruplarına yönelik çalışmalara katılan kursiyerleri dinleyerek talep ve önerileri not aldı. İncelemelerinde vatandaş diyaloglarına önem veren Başkan Beyazgül, "Biz, birlikte büyük bir aileyiz. Genciyle, kadınıyla ve he kesimden hemşehrilerimiz ile şehrimizi çok daha güzel, daha da yaşanabilir seviyelere getireceğiz" dedi.

"Ankara ile temasta bulunarak bu projeleri arttıracağız"

Büyükşehir bünyesindeki 11 kadın destek merkezinde 8 bin vatandaşın yararlandığını sözlerine ekleyen Başkan Beyazgül, "Merkezlerimizi gezdik, çalışmaları yerinde inceledik. Kursiyerlerimizle tanıştık ve merkezlerimizin daha da verimli olabilmesi için 'neler yapabiliriz' diyerek kursiyerlerimizin de istihdam konusundaki talep ve önerilerini dinledik. Bununla birlikte biz, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın değerler eğitimine önem veriyor ve onların eğitim ve sporla iç içe olmasını istiyoruz. Yaş ortalaması 19.5 olan şehrimizde gençlerimize yönelik projelerimizi arttırarak yolumuza devam ediyoruz. Merkezlerimize olan ilgi ve alaka bizlerin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Urfa'mızı daha da ileriye götürmek buralardan başlayacak. Ankara temaslarımızda da gençlerimize yönelik merkezlerin ve projelerin muhakkak suretle arttırılmasını talep ediyoruz. Bu anlamda merkezlerimizde canla başla emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Beyazgül, temaslarının ardından kavurucu sıcaklarda serinlemek için yine Büyükşehir bünyesindeki havuzlardan ücretsiz bir şekilde yararlanan gençleri ziyaret ederek, yüzme kurslarını yerinde inceledi.