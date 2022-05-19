Şanlıurfa'da gençlik bayramı için pedal çevirdiler

Şanlıurfa'da bir araya gelen bisiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için tarihi sokaklarda pedal çevirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi tarafından “Bisikletini Al Gel” etkinliği düzenlendi. Çok sayıda bisiklet tutkununun bir araya gelerek gerçekleştirdiği bisiklet turu, Şanlıurfa Müze Kompleksinde start aldı. 7'den 70'e kadın ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bisiklet tutkunları Kızılkoyun Nekropol'ü Balıklıgöl Platosu ve tarihi çarşıların olduğu yol güzergahından geçerek görsel bir şölen sundu. Gençlik Haftası çerçevesinde gerçekleşen bisiklet turu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

Bisiklet turuna katılan vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hafta boyunca düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlanacak.