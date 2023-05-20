Şanlıurfa'da gençlik bayramı için pedal çevirdiler

Gençlik Haftası çerçevesinde bir araya gelen bisiklet tutkunları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Şanlıurfa sokaklarında pedal çevirdi. Şanlıurfa sokaklarında tur atan bisiklet tutkunları görsel bir şölen sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bisiklet turu düzenlendi. Çok sayıda bisiklet tutkununun bir araya gelerek gerçekleştirdiği bisiklet turu, Şanlıurfa Müze Kompleksinde start aldı. 7'den 70'e kadın ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bisiklet tutkunları Kızılkoyun Nekropol'ü Balıklıgöl Platosu ve tarihi çarşıların olduğu yol güzergahından geçerek görsel bir şölen oluşturdu. Gençlik Haftası çerçevesinde gerçekleşen bisiklet turu 2. toplama merkezi önünde son buldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hafta boyunca düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlanacak.