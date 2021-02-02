Şanlıurfa'da GES projeleri hızla ilerliyor

En fazla güneş alan kentlerden biri olan Şanlıurfa'da GES projelerinin sayısı her geçen gün artırılarak önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerji sistemi (GES) ile enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf sağlamak isteyen Şanlıurfa

İçme suyu arıtma tesisi GES projesi

İlk etapta faaliyete sunulan GES projelerinden olan Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisinde çalışır durumda olan 14 dönümü kapsayan GES sistemi, yılda toplam 1 milyon 150 bin kilowatt saat enerji sağlıyor.

Akçakale GES Projesi

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akçakale ilçesinde kurulan santralde üretilen güç saate bin 188 kilowatt/saat olup yılda toplam 1 milyon 600 bin kilowatt üretim sağlanıyor. Tahmini 750 hanenin elektrik enerjisini karşılayacak büyüklükte bir proje olan GES ile üretilecek enerji, ilçede mevcut bulunan dağıtım hatlarına verilecek. Yenilenebilir güneş enerjisi kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, yılda 885 bin kilogram karbondioksit salımı azaltılmış olacak ve yılda yaklaşık 1 milyon Türk Lirası kazanç sağlayacak.

Ceylanpınar GES Projesi

ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce Ceylanpınar ilçesinde 8 dönüm alan üzerine 500 kilowattlık Güneş Enerji Sistemi projelendirilerek hizmete sunuldu.

Projelendirilen güneş enerji sistemleri

Ayrıca ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, yine arıtma tesislerin çatı kısmına 16 dönümü kapsayacak şekilde 2 megawattlık GES sistemi kısa bir süre sonra projelendirilip kurulacak.

Şanlıurfa Aşık bölgesinde yapılması planlanan 37 megawattlık GES projesi ise yaklaşık 700 dönüm alana kurulacak.