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Şanlıurfa'da gıda ve hijyen denetiminde binlerce ürüne el konuldu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, gıda ve hijyen denetiminde 3 bin 426 gıda ve temizlik ürününe el koydu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, gıda ve hijyen denetiminde 3 bin 426 gıda ve temizlik ürününe el koydu. El konulan ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edildi.


Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde halk sağlının korunması çerçevesinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde salgınla mücadele ve hijyen ön planda tutuluyor. Bu kapsamda ekipler, son bir hafta içinde Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Devteşti, Şehitlik, Hızmalı, Bağlarbaşı, İpekyol, Yavuz Selim ve Cengiz Topel mahallelerinde bulunan 120 işletmede gerçekleştirdikleri denetimlerde son kullanım tarihleri geçmiş 3 bin 426 gıda ve temizlik ürününe el koydu. Ekipler, ilgili işletmelere cezai işlem uygularken, tüm işletmeleri de belirlenen kurallara uymaları yönünde uyardı.


Öte yandan el konulan gıda ve temizlik ürünleri zabıta ekiplerince imha edildi.

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