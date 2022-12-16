Şanlıurfa'da göçmen faciası: 9 ölü

Şanlıurfa'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün tahliye kanalına devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı, Öncüler kırsal Mahallesinde yaşandı. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçen 30 göçmen ile 1 organizatörü taşıyan 67 VE 781 plakalı minibüs, sulama tahliye kanalına devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

9 ölü 2 yaralı

Minibüsteki 19 kişi yaralanmazken ekipler tarafından 11 yaralıya müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerini yaptığı 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü daha kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili yaptığı son yazılı açıklamada ölü sayısının 9'a yükseldiğini belirtti. Açıklamada, “Bugün Harran Öncüler Mahallesi'nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3'ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi.

Şanlıurfa Valisi olay yerinde inceleme yaptı

Olayın yaşandığı bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, gelen ilk bilgilerde ölü sayısının 6 olduğunu açıkladı. Organizatörü de gözaltına alındığını belirten Vali Ayhan, "İlk belirlemelere göre minibüs içerisinde 31 göçmenin bu kanala uçtuğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Şu an 5 ağır yaralı, şoförle birlikte net tespitimiz 19 kişi yani topal da 30 kişi, bir de şüpheli var. Şu anda burada arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Arkadaşlarımız göçmen Kaçakçılığı konusunda ciddi manada çalışıyoruz. Arkadaşlarımız ciddi tedbirler alıyorlar ama maalesef yine de farklı yollardan, farklı güzergahlardan bu tür faaliyetler olabiliyor. Sonunda gayri yasal hususun acısını da burada yaşıyoruz. Sonuçta insanız, üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

Dalgıç polisler kanalda arama yaptı

Kaza yapan minibüs olay yerinden kaldırılırken bölgeye gelen dalgıç polisler, kanalda başka şahıs olup olmadığını belirlemek için uzun süre çalışma yürüttü. Kanalda başka kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalar sona erdirildi.