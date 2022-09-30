Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da içme suyu borusunun tamiri sırasında göçük altında kalan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. İçme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan Mehmet A., ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.