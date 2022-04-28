Şanlıurfa'da görme engelli öğrencilerin hatim sevinci

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Müftülüğü işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde eğitim gören görme engelli bireyler, Ramazan ayı boyunca aldıkları eğitimle Kuran-ı Kerim'i öğrenerek hatim ettiler.

Görme engeli bulunan bireylere yönelik "Braille Alfabesi" yöntemiyle başlatılan Kuran-ı Kerim kursunda engelleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile aşan öğrenciler için hatim programı düzenlendi. Şanlıurfa İl Müftülüğü'nde görev yapan ve gönüllülük esasıyla Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezindeki öğrencilere ders veren Zeynep Akbaş'ın gayretleri ile Kuran-ı Kerim öğrenen ve okumaya başlayan öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı.

Düzenlenen hatim programında dualar ve ilahiler de seslendiren öğrenciler, Görme Engelliler Kuran Kursu Öğreticisi Zeynep Akbaş'ın programın sonunda ettiği duaya hep birlikte amin diyerek hatim programını tamamladı.