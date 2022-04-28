İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da görme engelli öğrencilerin hatim sevinci

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Müftülüğü işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde eğitim gören görme engelli bireyler, Ramazan ayı boyunca aldıkları eğitimle Kuran-ı Kerim’i öğrenerek hatim ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Müftülüğü işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde eğitim gören görme engelli bireyler, Ramazan ayı boyunca aldıkları eğitimle Kuran-ı Kerim'i öğrenerek hatim ettiler.


Görme engeli bulunan bireylere yönelik "Braille Alfabesi" yöntemiyle başlatılan Kuran-ı Kerim kursunda engelleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile aşan öğrenciler için hatim programı düzenlendi. Şanlıurfa İl Müftülüğü'nde görev yapan ve gönüllülük esasıyla Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezindeki öğrencilere ders veren Zeynep Akbaş'ın gayretleri ile Kuran-ı Kerim öğrenen ve okumaya başlayan öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı.


Düzenlenen hatim programında dualar ve ilahiler de seslendiren öğrenciler, Görme Engelliler Kuran Kursu Öğreticisi Zeynep Akbaş'ın programın sonunda ettiği duaya hep birlikte amin diyerek hatim programını tamamladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.