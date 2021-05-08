Şanlıurfa'da görüntü kirliliğine geçit verilmiyor

Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı öncesinde ana arterler üzerinde yönetmeliğe aykırı olarak asılan çevre ve görüntü kirliliğine yol açan reklam panoları, afiş ve totemleri kaldırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, görüntü kirliliği ile mücadelesini sürdürüyor. Son birkaç ay içerisinde mevzuata aykırı ve izinsiz olarak yerleştirilen yüzlerce tabela ve onlarca totemi kaldıran Zabıta ekipleri, yönetmeliğe aykırı olarak asılan ticari tabelaları bir bir topladı. Çeşitli faaliyetleri duyurmak için cadde ve sokaklara, üst geçitlere, elektrik direklerine, otobüs duraklarına ya da duvarlara usulsüz olarak asılan pankart ve afişleri de toplayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bazı tabela ve totemleri ise spiral yardımıyla keserek yerinden sökebildi. Özellikle otobüs duraklarına, elektrik direk ve panolarına yapıştırılan el ilanları vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda görüntü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yapıştırıldığı yerden çıkarılarak imha edilmek üzere istiflendi. Ekipler, kent estetiğine uygun olmayan şekilde kentin çeşitli noktalarına asılan tabela ve afişlerin bundan sonra da kaldırılacağı ve bu tabelaları koyan işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını açıkladı.