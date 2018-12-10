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Şanlıurfa'da gözaltına alınan kadın terörist tutuklandı

Suriye’de PYD/YPG terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren kadın terörist, gözaltına alındığı Viranşehir ilçesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'de PYD/YPG terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren kadın terörist, gözaltına alındığı Viranşehir ilçesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında daha önce Terörle Mücadele şube ekipleri tarafından Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan Suriye uyruklu kadın terörist Ş.H., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kadın teröristin bir yıl önce PYD/YPG silahlı terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği bildirildi.

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