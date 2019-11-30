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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 114 telefon ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı cep telefonu satışlarına ilişkin 10 gün içerisinde yapılan 5 ayrı operasyonda 114 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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