Şanlıurfa'da gümrük kaçağı ampul ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir tırda, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.