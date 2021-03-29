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Şanlıurfa'da gümrük kaçağı bin 760 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Bürosu ekipleri, bir şüphelinin ilçeye gümrük kaçağı sigara getirdiğini belirleyerek takibe aldı. Aracı Birecik tüneli çıkışında durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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