Şanlıurfa'da Güncel Yorumlar Karma Resim Sergisi

GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Piazza AVM'de düzenlenen resim sergisi ile takdir topladı.

Düzenlediği atölye çalışmaları ve birçok kültürel aktiviteyle çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine ve sergilemesine katkıda bulunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Piazza AVM'de gerçekleştirdikleri Güncel Yorumlar Karma Resim Sergisinde yeteneklerini konuşturdu. AVM'nin etkinlik alanında düzenlenen serginin açılışını GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yöneticileri gerçekleştirdi. 35 öğrencinin günlerce süren çalışmaları sonunda ortaya çıkan eserleri, renklerin dünyasının kapılarını araladı.

Birbirinden farklı temalar ve tekniklerle hazırlanan resimlerin beğeniye sunulduğu sergiye veliler ve ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Resimlerini sergileyen 10. ve 11. sınıf öğrencileri ziyaretçilerden takdir topladı.

GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yöneticileri, öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları bu tür etkinliklerin öğrencileri motive ettiğini ve geliştirdiğini belirterek, buna katkı sunan AVM'nin yöneticilerine teşekkür etti.