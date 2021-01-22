Şanlıurfa'da güneşli hava koronayı unutturdu

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar korona virüs salgınına rağmen Balıklıgöl'de yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da korona virüs vakalarında yaşanan düşüş rehaveti de beraberinde getirdi. Kentte güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce vatandaş soluğu Balıklıgöl'de aldı. Vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken mesafe kuralını ise ihlal ettiği gözlendi. Yoğunluğun oluştuğu tarihi ve turistik Balıklıgöl'e Şanlıurfalıların yanı sıra çevre ilerden de ziyaretçilerin uğradığı belirtildi. Zaman zaman yoğunluğun oluştuğu tarihi mekanda yetkililer maske ve mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyor. Balıklıgöl'de güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, burada balıklara yem attı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Balıklıgöl'ün vazgeçilmez bir yer olduğunu belirten Hasan şahin, “Bugün baya yoğunluk var. Bizde Balıklıgöl'e gezmeye geldik. Kısıtlamalar ile evde sıkılmaya başladık. Güneşli, güzel havayı fırsat bilerek burada soluklanmaya geldik” dedi.

Korona virüs nedeniyle kapalı mekanlardan uzak durduğunu ifade eden vatandaşlardan Osman Devecioğlu, “Kısıtlamalar kapsamında evde zaman geçiriyoruz. Bugün de güzel havayı fırsat bilip Balıklıgöl'e geldik. Burası çok güzel ve temiz bir havası var” ifadelerini kullandı.