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Şanlıurfa'da Hacivat ve Karagöz'e çocuklardan yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak için Büyükşehir Şehir Tiyatrosu tarafından merkez ilçe okullarında Hacivat-karagöz gölge oyunu gösterimi düzenleniyor.


Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatro Ekibince geleneksel Türk tiyatrosundaki Gölge Oyunu olarak da bilinen 'Karagöz ve Hacivat'ı oyunu sergilendi.


Çocukların aileleri ile birlikte yoğun katılım gösterdiği oyunda bilgilendirici ve geliştirici oyunlar sergilendi. Çocuklara yönelik başlatılan etkinliklerden dolayı memnun olan aileler Büyükşehir Belediyesini tebrik ederek bu tür çalışmaların devamını dilediler.

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