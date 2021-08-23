İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik - Halfeti karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 63 L 1043 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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