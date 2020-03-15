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Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.


Şanlıurfa'da yetkililerin korona virüs uyarıları sonrası vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Daha önce insan selinin olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi.

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