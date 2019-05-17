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Şanlıurfa'da Halil İbrahim Sofrası geleneği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Halil İbrahim Sofrası İftar Programı’nı bu yıl da sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Halil İbrahim Sofrası İftar Programı'nı bu yıl da sürdürüyor.


Düzenlediği etkinliklerle Ramazan ayının maneviyatını yaşatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halil İbrahim Sofrası İftar Programı'nda hazırlıklarını sürdürüyor. Binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturacak olan büyükşehir belediyesi, bu yıl ki buluşma adresini ise Rabia Meydanı olarak belirledi. 18 Mayıs Cumartesi günü Rabia Meydanında düzenlenecek etkinlik ilk olarak saat 18.30'da Yazar Abdurrahman Dilipak'ın söyleşisi ile başlayacak. Ardından iftar programının düzenleneceği etkinlik saat 22.00'de Hamarat Eller Çarşısında kurulan Ramazan Sokağı'nda Dursun Ali Erzincanlı'nın şiir dinletisi ile devam edecek. Program öncesi tüm Şanlıurfa halkını Halil İbrahim Sofrası etkinliğine davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan paylaşmanın en güzel örneği olarak hafızalarda yer edinen Halil İbrahim Sofrası Bereketini bir kez daha yaşamak adına tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz" diye konuştu.

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