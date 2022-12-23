Şanlıurfa'da halk ekmek fabrikasında üretim başladı

Şanlıurfa'da inşa edilen fabrikada halk ekmek üretimi başladı. Üretilen ilk ekmekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Şanlıurfa'da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen halk ekmek projesinde üretim başladı. Günlük 100 bin ekmek üretimi gerçekleştirilecek olan halk ekmek fabrikasında ilk ekmekleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli fırına sürdü. Halk ekmek fabrikasında 1 Ocak'ta seri üretim başlıyor. Belediye tarafından işletilecek halk ekmek fabrikasında üretilen ekmekler , yılbaşından itibaren şehrin farklı bölgelerine kurulan 35 farklı büfede satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde Vali Salih Ayhan, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte Halk Ekmek Fabrikasında incelemelerde bulunarak son teknoloji modern cihazlarla donatılan fabrikada ekmek üretiminin startını verdi.

“Günlük 100 bin ekmek üretilecek”

Halk Ekmek Fabrikasındaki çalışmaları incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, halk ekmek fabrikasında deneme üretiminin başladığını 1 Ocak 2023' itibariyle de seri üretime geçileceğini aktardı. Beyazgül, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan halk ekmek fabrikasındayız. Ekmek fabrikamızda deneme üretimine başladık. Üretilen ekmekler el değmeden, tamamen steril bir ortamda pişirilerek satışa hazır hale getiriliyor. Halk ekmek Şanlıurfa'mızın ihtiyacıydı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok önemliydi. Şanlıurfa hane başı kişi sayısı oldukça fazla olduğundan temel ihtiyaç ürünü olan ekmeğin ucuz olması dar gelirli vatandaşlarımız için bir tasarruf olacak. Ekmek almaya imkânı olmayan vatandaşlarımız için de ücretsiz olarak ekmek sunma çalışmalarımız da devam ediyor. Fabrikaya giren ham madde 15 dakika içerisinde ekmek olarak fırından çıkmış oluyor” dedi.

“Şanlıurfa'ya çok önemli bir hizmeti daha kazandırdık”

Şanlıurfa'ya çok önemli bir hizmeti daha kazandırdıklarını ifade eden Beyazgül, “Kendi tesisimizde kendi elemanlarımızla bu üretimi yapmaktayız. Şanlıurfa'mız için önemli bir hizmetti halkımız bunu bekliyordu. Şehrin farklı satış noktalarında 35 büfede satışını gerçekleştireceğiz. Büfeleri dezavantajlı bölgelere yerleştireceğiz. Bu şekilde halkımıza ulaşacağız. Ekmek fabrikamızın günlük 100 Bin ekmek üretim kapasitesi bulunmaktadır. Allah'ın izniyle burada üreteceğimiz ekmekler dar gelirli vatandaşlarımızın sofralarına ulaşacak. Bu fabrika halkımıza hizmet edecek. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun” İfadelerine yer verdi.

“Şanlıurfa'daki en değerli hizmetlerden biri halk ekmek”

Vali Salih Ayhan ise, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Beyazgül'e böyle önemli bir hizmeti Şanlıurfa'ya kazandırdığı için teşekkür ederek halk ekmek fabrikasının Şanlıurfa'daki en değerli hizmetlerden biri olarak görüyorum dedi. Vali Ayhan belediye eliyle ihtiyaç sahibi, dar gelirli vatandaşlara sunulacak halk ekmeğin sosyal belediyeciliğin de en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.