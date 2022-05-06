Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Harran Kapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Halil E. idaresindeki 63 AG 838 plaka halk otobüsü, yola koşan Mehmet Çiçek'e çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiçek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yaşanan kaza, halk otobüsüne ait kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.