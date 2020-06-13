Şanlıurfa'da havuz ve spor tesisleri yeniden açılıyor

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan havuz ve spor tesisleri normalleşme sürecinde belirli kurallar çerçevesinde tekrardan hizmete açılıyor.

Şanlıurfa'da normalleşme sürecinde vatandaşların sosyal ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent geneli ve tüm ilçelerde kurulan havuzlar, spor tesisleri, tesis oyun dünyası, gençlik merkezleri hizmete açılırken, sporcuların antrenman yapabilmesi için gerekli olan koşullarda sağlanıyor. Her gün dezenfekte edilerek gerekli testlerin yapıldığı tesislerde sosyal mesafe, maske, ve dezenfekte kuralları getirilirken, gelen vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

Sağlık Bakanlığının ve Spor Federasyonları tarafından belirlenen kurallar dahilinde vatandaşların kabulünün yapılacağı havuzlarda, kulvar başına en fazla 3 kişi alınırken, seanslarda sosyal mesafenin 2 metre olması, gelen sporcuların kendi ekipmanlarını getirerek dezenfekte edilmiş olması, sporcularında antrenman anı hariç maskelerini takması, soyunma odalarının ve duşların mümkün olduğunca kullanılmaması gibi bir çok kural getirildi.

Spor tesislerinde bulunan antrenörlerin yapacağı bilgilendirmenin ardından kısa seanslar da yapılacak spor faaliyetlerinde erkek kadın fitness salonları haftanın 6 günü pazartesi hariç saat 10:00 ila 21.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Her seansta en fazla 8 kişi faydalanabilecekken girişler numaralandırma sistemi ile yapılacaktır.