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Şanlıurfa'da HDP'nin izinsiz gösterisinde 5 gözaltı

Şanlıurfa’da HDP’nin izinsiz olarak gerçekleştirmeye çalıştığı basın açıklamasına polis izin vermedi.

Şanlıurfa'da HDP'nin izinsiz olarak gerçekleştirmeye çalıştığı basın açıklamasına polis izin vermedi. Çıkan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı.


1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla HDP'nin izinsiz düzenlediği gösteri ve basın açıklamasına polis izin vermedi. HDP Şanlıurfa milletvekilleri ile yaklaşık 100 kişilik partili izinsiz olarak Haliliye ilçesinde bulunan Ali Şelli Parkında toplandı. Bu sırada açıklama yapan grubu polis dağılmaları yönünde uyardı. Uyarıların ardından yaşanan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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