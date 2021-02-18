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Şanlıurfa'da her ay 15 ton ekmek israfı önleniyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde uzun süredir uygulanan proje sayesinde aylık ortalama 15 ton ekmek israfı önleniyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uzun süredir uygulanan proje sayesinde aylık ortalama 15 ton ekmek israfı önleniyor.


Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, “Ekmek nimettir, yeri çöp değildir” sloganıyla yürüttüğü bayat ekmek toplama çalışmalarıyla aylık ortalama 15 ton ekmeği toplayarak, israfın önüne geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayat ekmek toplama çalışmalarını günlük olarak gerçekleştiriyor. “Ekmek nimettir, yeri çöp değildir” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde bulunan 473 bayat ekmek kutusunda günlük ortalama 500 kilogram ekmek toplanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan ekmekler, sokak hayvanlarına verilmek üzere barınağa teslim ediliyor.


Aylık ortalama 15 ton bayat ekmeğin israfını önleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, bayat ekmek kutularının sayılarını arttırmak amacıyla da çalışmalarını devam ettiriyor.

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