Şanlıurfa'da her gün binlerce kişi aynı anda kitap okuyacak

Şanlıurfa'da uygulamaya konulacak iki yeni projeyle her ay gençlere 10 bin kitap hediye edilerek günün belli saatinde binlerce gencin aynı anda kitap okuması sağlanacak.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla halk kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphaneyi gezen Vali Ayhan, yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin ders çalışıp kitap okuduğu bölümleri de gezen Vali Ayhan, karşılaştığı gençlere 8 Eylülün ne anlama geldiğini sordu. Soruya doğru cevap verenlere ise kitap hediye etti. Gezi sırasında Şanlıurfa'da uygulamaya konulacak iki yeni proje hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, okuma oranını yükseltmek için her türlü çalışmayı yapacaklarını aktardı.

Okuma alanlarının fiziki şartları iyileştirilecek

Amaçlarının okuma oranını yükseltmek olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan, “Dünyada kitap okuma, özelikle teknolojinin yoğun olması, gençlerimizin, çocuklarımızın dijital dünyaya çok fazla girmesinden dolayı kitap okuma oranında dünya genelinde bir düşüş, Türkiye'de de bence düşüş yok, artış var ama arzu edilen bir artış yok. Urfa'da da okuma alışkanlığı oluşturmada ciddi bir artış var, daha da artacağına inanıyoruz. Hem bu güne bir vurgu yapalım, hem de bir mesaj verelim dedik. İlimizdeki kütüphanelerin varlığı, kitap sayısı, öğrencilerimizin ilgisini bir değerlendirelim dedik. Bu gün de Şanlıurfa'nın en gözde mekanı olan İl Halk Kütüphanesindeyiz. Hem fiziki mekan anlamında olsun, hem kitap sayısı bakımından olsun fevkalade ama yeterli değil. İnşallah bu gün bir değerlendirme yaparak ilimize daha çok kütüphane kazandırılması, daha çok okuma salonu yapılması konusunda bize bir mesaj da vermiş oldu” dedi.

Her gün bir saat zaman kitap okumak için duracak

Şanlıurfa genelinde her gün bir belli bir zamanda kitap okuma saati oluşturacaklarını söyleyen Vali Ayhan, “ Eğitim ve öğretim çalışmaları, Şanlıurfalı gençlerini geleceğe hazırlama konusunda çok özgün, güzel projeler yapacağız. Okulların fiziki şartları olsun, içeriklerinin zenginleştirilmesi olsun, bir çok alanda çalışma yapmak da elbet önemli ama benim için en elzem olan da okuma kültürünün kazandırılması konusunda yapılacak çalışmalar. Dediğim gibi buraların fiziki ortamlarının değiştirilmesi çocuklarımızın daha kolay kitaba erişebilmesini sağlamak, inşallah bu konuda bir ivme kazandıracağız. Normal şartlarda Türkiye'de bir kişiye 6 kitap düşmesi gerekiyor ama şu anda Urfa'da bunun gerisindeyiz. İnşallah kitap sayımızı 3 milyona çıkarttığımız zaman iyi bir mesafe kat etmiş olacağız. Okullarımızda kütüphane bölümleri oluşturuldu. İnşallah kitap artışlarıyla beraber daha da zengin hale getireceğiz ama benim de bireysel olarak bir birebirde takip ettiğim Urfa İçin Okuma Vakti diye bir saat oluşturacağız ve herkes o saatte, sınıfta öğrenciler ve diğer taraftan da bizler buna riayet ederek bir farkındalık oluşturmuş olacağız. Ayrıca her ay en az 10 bin çocuğumuzun kitap talep etmesi halinde onlara kitap gönderip 10 ayda 100 bin kitabı da bunlara ilaveten sağlamış olacağız. Okudukları kitapların özetini gönderdikleri takdirde bir çekilişle beraber başarılı olanlarla da farklı bir program, bir gezi programı yapılarak da onu taçlandırmış olacağız. Bu adımların hepsi kitap okuma kültürünü kazandırmak, çocuklarımızı kitapla buluşturmak, o kitabın kokusunu almalarını sağlamak, ellerinden kitabı düşürmemelerini sağlamaktır” diye konuştu.

Vali Ayhan, kütüphaneye eklenen yeni bölümleri de inceleyerek kitap temini için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.