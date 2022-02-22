Şanlıurfa'da hijyen denetimi

Şanlıurfa'da zabıta müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik restoran ve lokantalara yönelik yaptığı denetimle hijyen kurallarına uymayan 5 işletmeyi mühürledi.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Zabıta Müdürlüğü 2. Bölge Amirliği ve Ticaret İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından vatandaşların sağlığını korumak için yapılan denetimle, kentin en işlek noktası Bahçelievler'deki restoran ve lokantalar incelendi. Başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik denetimlerini restoran ve lokantalarda sürdüren zabıta ekipleri, bazı işletmelerin gıda ürünlerini açıkta koruduğunu tespit etti. Ekipler tarafından vatandaşların sağlığını tehdit edecek şekilde ürünleri saklayan ve hijyen koşullarını sağlamadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı. Yasal işlem başlatılan 9 restoran ve lokantaya para cezası kesilirken, 5 işletme ise mühürlendi.

Vatandaşların sağlığı için hijyen koşullarının sağlanması gerektiğini vurgulayan ekipler iletişim merkezine gelen şikayetler dahilinde bölge bölge denetimlerin devam edeceğini belirtti.