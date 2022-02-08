Şanlıurfa'da hırsız binanın kapı ve pencerelerini çaldı

Şanlıurfa'da bir binanın kapı ve pencereleri çalındı. Güpegündüz kamyonetli hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ahmet Bahçıvan İş Merkezinde, bir hırsız 4'üncü kattaki yangın merdiveni kapısını ve üç adet havalandırma penceresini, yangın merdiveninden indirerek kamyonette yükledi. Daha sonra kamyonetine binen hırsız uzaklaştı. Güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kısa sürede yakaladı

Bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızın kimliğinin tespit etti. Yakalanan hırsız, kapı ve pencereleri sattığı işyerinden geri alarak, bina görevlisine teslim etti. Hırsızın gözaltı işlemleri sürüyor.