İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da hırsızlar ATM'lere dadandı

Şanlıurfa’da hırsızlar 2 ATM’den para çalmak için makinelere zarar verdi.

Şanlıurfa'da hırsızlar 2 ATM'den para çalmak için makinelere zarar verdi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Ulu Cami bitişiğinde bulunan bir bankaya ait 2 otomatik para çekme makinesinin camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından patlatıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ATM çevresinde parmak izi araştırması yaparak delil topladı.


Sabah saatlerinde para çekmeye gelen vatandaşlar ATM'nin hasarlı olduğunu görünce işlemlerini yapmak için başka ATM'lere yöneldi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.