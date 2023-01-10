Şanlıurfa'da hırsızlar suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'da bir eve hırsızlık yapmak amacıyla giren 3 kadın polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı 10 Temmuz Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir eve kimliği belirsiz 3 kadının kapıyı farklı yöntemlerle açıp girdiğini görenler polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, içerdeki kadınları hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kadınlar, Fırat Polis Merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlar, adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.