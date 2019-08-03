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Şanlıurfa'da husumet, barış yemeği ile son buldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 3 yıl önce bir kişinin ölümüyle iki aile arasında başlayan husumet, verilen barış yemeğiyle son buldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 3 yıl önce bir kişinin ölümüyle iki aile arasında başlayan husumet, verilen barış yemeğiyle son buldu.


Suruç ilçesine bağlı Yegen Mahallesinde 2016 yılında Yavuz ile Özdemir aileleri arasında yaşanan husumete 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Olay iki aile arasında 3 yıl süren husumete dönüşmüştü. Kanaat önderi Abdulkadir Yahlizade'nin girişimi ile Yavuz ve Özdemir aileleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sonuçlandı.


Bin 500 kişinin katıldığı barış yemeğinde, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz hazır bulundu. Açıkgöz, duaların okunduğu barış yemeğinde, husumetlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

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