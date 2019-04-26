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Şanlıurfa'da husumetli akrabalar barıştırıldı

Şanlıurfa’da husumetli akraba aileler kanaat önderlerinin girişimleri sonucunda barış yemeğinde bir araya geldi.

Şanlıurfa'da husumetli akraba aileler kanaat önderlerinin girişimleri sonucunda barış yemeğinde bir araya geldi.


Edinilen bilgiye göre, geçen yıl Suruç ilçesine bağlı Harmanalan Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında Deniz Albayrak'ın vurularak öldürülmesinin ardından Albayrak ailesinin fertleri arasında husumet başladı. Bunun üzerine bölgenin kanaat önderleri, olayın büyümemesi için ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti. Konunun tatlıya bağlanmasından dolayı aile bireyleri bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde buluştu. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar, birbirlerine sarılarak barıştı. Birlikte yemek yiyen aileler, barış için girişimde bulunanlara teşekkür etti.

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