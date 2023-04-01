Şanlıurfa'da huzur güven uygulaması

Şanlıurfa'da düzenlenen huzur güven uygulamasında iş yerleri, şahıslar ve araçlara ceza yağdı. Uygulamada 923 araç ve 33 motosikleti kontrol eden ekipler, trafikten men edilen 2 araç ile birlikte toplamda 14 araca 95 bin 86 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.

Şanlıurfa il genelinde "Fırat 6 Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Gece 2 saat boyunca 34 nokta, 33 bölge ve 59 park ve bahçede şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamaya 101 ekipten oluşan 423 personel katıldı. İş yerleri, şahıs ve araçlar üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 781 kişi sorgulanırken, 12 şahsa 7 bin 404 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. 25 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek gerekli işlemler yapılırken, denetlenen 75 iş yerinden 9'una “Tütün Kanununa Muhalefet” suçundan, 2 iş yerine ise açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından cezai işlem uygulandı.

Uygulamada 923 araç ve 33 motosikleti kontrol eden ekipler, trafikten men edilen 2 araç ile birlikte toplamda 14 araca 95 bin 86 Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Uygulamada ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile 26 adet fişek ele geçirildi.