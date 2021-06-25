Şanlıurfa'da ibadethane temizliği

Karaköprü Belediyesi tertemiz bir ilçe için her gün ilçeyi temizleyip yıkama çalışması yaparken, ilçede bulunan camileri de unutmadı. Hem pandemi nedeniyle hem de vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlamak için Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki cami ve ibadethanelerde yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Cami halılarını halı yıkama makinesiyle yıkayan ekipler, camideki tüm duvarları ve malzemeleri dezenfektanlı suyla yıkarken, cami bahçesi, lavabolar ve şadırvanı da tazyikli suyla yıkayıp temizliyor.

İlçedeki Halil Aslan Cami İmamı Ömer Özaydın, “Belediye ekiplerimiz sağ olsun camimizde güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cemaatimiz daha temiz, ferah bir ortamda ibadet edebilecek. Tabi bu gerçekten çok güzel bir hizmettir, bu konuda emeği geçen başkanımıza ve ekiplere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürecek.