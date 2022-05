Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırılıyor

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlayan büyükşehir belediyesi, her gün yaklaşık 400 haneye gıda kolisi ulaştırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği “Her zaman yanınızdayız” sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer almaya devam ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolileri dağıtılıyor. Sosyal yardım şube müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi aileler gerekli incelemelerin ardından belirlenerek gıda kolileri evlerine kadar ulaştırılıyor. 7 araç 45 personel ile her gün yaklaşık 400 haneye ulaşan ekipler, burada daha önceden depolarda hazırlanan gıda kolilerini ailelere teslim ediyor. Güler yüzlü personelleriyle ailelerin yüzünde tebessüm oluşturan belediye, her zaman vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolilerini evlerine kadar ulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu aktardı.