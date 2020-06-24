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Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesinde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına alındı.


Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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