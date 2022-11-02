Şanlıurfa'da iki kardeşi amca ve eniştenin infaz ettiği ortaya çıktı

Şanlıurfa'da evlerine giden iki kardeşi enselerinden vurarak öldürdüğü cinayette , çocukların amcası ve eniştesi ile birlikte yardım ve yataklık yapan 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da Mustafa Avcı (43) ve kardeşi Cebrail Avcı'yı (30) enselerinden vurarak öldüren şüpheliler akrabaları çıktı. Olay, geçtiğimiz günlerde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi. Avcı kardeşler yürüyerek evlerine gittikleri sırada arkalarından gelen amca M.A. (46) ile damatları M.D. (37) tarafından tabancayla enselerinden vuruldu. 2 kardeş de kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Cinayet polisi yakaladı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. İki kardeşin vurulduğu bölgeden kaçan cinayet şüphelilerinin güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit eden ekipler, Eyyübiye ilçesindeki Şıh Maksut Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Avcı kardeşlerin ölümüne neden olan damat M.D. (37) amca M.A. (46) ile yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen H.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kardeşlerin infaz edilmesinin boşanma davası yüzünden başlayan bir husumetten kaynaklandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.