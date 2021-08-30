Şanlıurfa'da iki mahalle su altında kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki kırsal mahalle, yaklaşık 3 yıldır taban suyunun yükselmesi nedeniyle su altında kalıyor.

Suruç ilçesine bağlı kırsal Uysallı ve Kovalı mahalleleri, iddiaya göre yaklaşık 3 yıldır taban suyunun yükselmesi nedeniyle su altında kalıyor. Köy okulu, birçok ev, cadde ve sokakların su bastığı iki kırsal mahallede vatandaşlar, kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalışıyor. İki kırsal mahallede yaşanan sel sorununun 3 yıldır sürdüğünü belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Mahallede çiftçilik yapan vatandaşlar, patlıcan ve biberlerinin tarlalarda hasat yapamadan kuruduğunu belirterek, mağdur olduklarını söylediler.

“Ağaçlarımız kurudu, evlerimiz yıkılmak üzere”

Uysalı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Dindar Yıldız, “Tarım sulamasında kullanılan su nedeniyle perişan bir durumdayız. Her tarafımızı su basmış, ağaçlarımız kuruyor. Evlerimiz yıkılmak üzeredir. Hayatımız darmadağın olmuş. Su nedeniyle hayatımız alt üst oldu. Tam üç yıldır bu halde yaşıyoruz. Uysallı İlköğretim Okulumuz dahil birçok evi su bastı. Yarın öbür gün okullar açılıyor. Çocuklar bu okulda nasıl eğitim görecekler. Bir an önce bu duruma bir el atılmasını istiyoruz” dedi.

“Su altında yaşıyoruz”

Kırsal Kovalı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çelik ise, “Ben mahallemde sebze ektim. Tarlamız su altında kaldı ve ürünlerimiz kurudu. Şimdi bu borçları nasıl ödeyeceğim. Suyun nereden geldiğini bilmiyoruz. Ana hat borusundan mı geliyor, artık bir yerde bir sorun mu var bilmiyoruz. Yetkililerden kime gittiysek bize kulak asmadılar” ifadelerini kullandı.