İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç Karayolu'nun Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 36 AS 655 plakalı otomobil ile 07 FNN 29 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralılar, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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