Şanlıurfa'da iki riskli ameliyat aynı anda yapıldı

Şanlıurfa'da aort damarındaki yırtılmayı gidermek amacıyla yapılan ve tip 1 aort diseksiyonu ismi verilen operasyon Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastaya başarıyla uygulandı.

Acil servise göğüs ve sırt ağrısı şikâyetiyle müracaat eden hastaya yapılan tetkikler neticesinde kalpten çıkan kanı vücuda pompalayan ana damarın yırtıldığı anlaşıldı. Operasyon hazırlığı yapılan hastanın kalp kapakçığında kaçak olduğu da belirlendi. Operasyona alınan hastaya her iki ameliyatta başarıyla uygulandı. Yapılan ameliyatlarla ilgili açıklamada bulunan Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Arif Yasin Çakmak, “Hastamız 58 yaşında erkek hasta acilimize ani başlayan yırtılır tarzda sırt ve göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Çekilen tomografi sonucunda tip bir aort diseksiyonu dediğimiz bir klinik tanı koyduk. Bu hastalık ameliyat edilmediği takdirde yüzde 100 ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır ve bunun şu an için tek tedavisi açık kalp ameliyatıdır. Kardiyolog arkadaşlarla yaptığımız ekoda kapaklarda da bir kaçak olduğunu tespit ettik. Hastamızı acil ameliyat kararıyla ameliyathaneye aldık. Ameliyatta yırtılan aortu yapay damar ile değiştirdik aynı şekilde aort kapağındaki kaçağı da ameliyatla onardık. Hastamızın takipleri şu an için güzel seyretmekte, inşallah önümüzdeki günlerde de hastamızı taburcu edeceğiz” dedi.

Kalp Damar Cerrahisi doktorlarından Op. Dr. Arif Yasin Çakmak ve Op. Dr. Mustafa Abanoz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşan 58 yaşındaki hasta ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.